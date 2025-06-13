PlayStation el konsolu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

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Henüz Sony tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da yeni bir PlayStation el konsolu hakkındaki söylentiler, tanınmış AMD sızıntı kaynağı KeplerL2'nin paylaştığı yeni teknik detaylarla güçlendi.

Sızıntılara göre Sony, el konsolunda PlayStation 5'e kıyasla daha düşük donanım gücünü akıllı teknolojilerle dengelemeyi planlıyor.

YAPAY ZEKA YÜKSELTME VE BELLEK TEKNOLOJİSİ

Sızıntıların en dikkat çekici yanı, yeni el konsolunun yapay zeka destekli görüntü yükseltme (AI upscaling) teknolojisine sahip olacağı iddiası.

Bu teknolojinin, PS5 Pro'daki PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) benzeri bir sistem olacağı ve daha düşük donanım gücüyle yüksek çözünürlüklü görüntüler sunarak performansı artıracağı düşünülüyor.

Cihazın, temel PS5'in bellek bant genişliğinin yaklaşık üçte birine sahip olacağı ancak bu dezavantajı telafi etmek için 16 MB'lık yeni bir "MALL" önbellek sistemi ve 16 GB LPDDR5X RAM ile geleceği belirtiliyor.

Bu, konsolun PS5 oyunlarını bile daha düşük çözünürlükte yerel olarak çalıştırabilme potansiyeli olduğu anlamına geliyor.

HENÜZ RESMİ DUYURU YOK

Sony, yeni bir PlayStation el konsolunun varlığını henüz doğrulamadı. Ancak geçtiğimiz hafta PS5 için duyurulan ve performansı düşürerek güç tasarrufu sağlayan "düşük enerji modu"nun, bu el konsolu için bir performans profili testi olduğuna inanılıyor.

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde ROG Xbox Ally el konsolunu duyurması da Sony üzerinde bir baskı oluşturabilir.

Sektördeki bu gelişmeler, Sony'nin de taşınabilir oyun pazarına güçlü bir dönüş yapma hazırlığında olduğu beklentisini artırıyor.