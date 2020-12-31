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    PlayStation Plus abonelerine ocakta ücretsiz sunulacak oyunlar

    Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların ocak ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:21
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    PlayStation Plus abonelerine ocakta ücretsiz sunulacak oyunlar

    Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

    Bu abonelik sistemlerinden biri olan  PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

    Sony yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte ocak ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Söz konusu oyunlar, 5 Ocak'tan itibaren ücretsiz olarak sunulacak.

    İşte PlayStation Plus abonelerinin ocak ayında sahip olabileceği ücretsiz oyunlar:

    MAN EATER

    MAN EATER

    PlayStation Plus aboneliğine sahip olan PlayStation 5 oyuncuları, 5 Ocak'tan itibaren ManEater isimli oyuna ücretsiz erişebilecek. Oyuncuların ölümcül bir köpek balığını kontrol ettiği Maneater, açık dünyaya sahip olmasının yanı sıra, PS5 kullanıcılarına 4K 60fps desteği de sunuyor.

    SHADOW OF THE TOMB RAIDER

    shadow of the tomb raider

    GREEDFALL

    GREEDFALL

    PlayStation Plus aboneleri, aralık ayında ücretsiz olarak sunulan Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunlarını da 4 Ocak'a kadar ücretsiz indirebilir.

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