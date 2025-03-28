PlayStation Plus Nisan 2025 ücretsiz oyunları belli oldu

Haber Merkezi

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay sunduğu ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor.

Nisan 2025'te PlayStation Plus abonelerine verilecek üç ücretsiz oyun açıklandı. Toplam değeri 5 bin 300 TL olan bu oyunlar, farklı türlerdeki oyunculara hitap ediyor.

NİSAN AYININ ÜCRETSİZ OYUNLARI

RoboCop: Rogue City:

2023 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen bu aksiyon oyunu, RoboCop hayranlarının beğenisini kazanmıştı.

The Texas Chain Saw Massacre:

Korku türündeki bu oyun, gerilim ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getiriyor. Oyuncular, Teksas Testere Katliamı filminden esinlenen bu oyunda hayatta kalmaya çalışacak.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory:

Japon RPG türündeki bu oyun, Digimon evreninde geçen bir hikaye sunuyor. Oyuncular, dijital dünyada geçen bu macerada Digimon'ları toplayıp eğitecek.

Nisan ayında PlayStation Plus aboneleri, bu üç oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.



