POCO F7 Pro ve POCO F7 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu

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Xiaomi'nin alt markası POCO, teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği F7 serisini tanıttı. Serinin iddialı modelleri POCO F7 Pro ve markanın ilk "Ultra" modeli olan POCO F7 Ultra, amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle dikkat çekiyor.

Güçlü işlemcileri, yüksek çözünürlüklü ekranları ve gelişmiş kamera sistemleriyle öne çıkan bu cihazlar, Türkiye'de de ön siparişe özel indirimlerle satışa sunuldu.

POCO F7 PRO: YÜKSEK PERFORMANS VE UZUN PİL ÖMRÜ BİR ARADA

POCO F7 Pro, gücünü geçen yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor.

6.67 inçlik 2K AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklığıyla etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor.

6000 mAh'lik devasa bataryası, uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, 90W hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede şarj edilebiliyor.

Telefonun arka kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca VisionBoost D7 grafik çipi sayesinde oyun ve video deneyimleri üst seviyeye taşınıyor.

POCO F7 Pro Türkiye fiyatı:

12 GB + 256 GB: 29 bin 999 TL

12 GB + 512 GB: 31 bin 999 TL

POCO F7 ULTRA ÖZELLİKLERİ

POCO F7 Ultra, serinin en iddialı modeli olarak öne çıkıyor. Qualcomm'un son nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan cihaz, yüzde 45 daha hızlı CPU ve yüzde 40 daha hızlı GPU performansı sunuyor.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılan telefon, 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera (2.5x optik zoom) ve 32 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan gelişmiş bir kamera sistemine sahip.

Telefon, 5300 mAh bataryası, 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla da dikkat çekiyor.

POCO F7 Ultra Türkiye fiyatı:

16 GB + 512 GB: 43 bin 999 TL

ÖN SİPARİŞ AVANTAJLARI

POCO F7 Pro ve F7 Ultra, ön siparişe özel indirimlerle sunuluyor. Bu indirimli fiyatlar, 13 Nisan'a kadar geçerli olacak. Ön siparişler 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Genel satışlar ise 7 Nisan'da başlayacak.