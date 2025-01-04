Poco X7 modelleri 9 Ocak'ta geliyor: İşte özellikleri

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Xiaomi'nin alt markası Poco, yeni X7 serisini 9 Ocak'ta tanıtacağını duyurdu. POCO X7 ve POCO X7 Pro modelleri, uygun fiyatları ve güçlü özellikleriyle dikkat çekecek.

POCO X7 ÖZELLİKLERİ

POCO X7, MediaTek Dimensity 7300 işlemci ile güçlendirilecek.

Redmi Note 14 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olması beklenen POCO X7, 6,67 inç AMOLED ekran, 12 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama, 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

POCO X7 PRO ÖZELLİKLERİ

POCO X7 Pro'nun ise Redmi Turbo 4'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor.

MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemci, 6,67 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak POCO X7 Pro, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla da gelecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

POCO X7 ve X7 Pro, 9 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. POCO X7 Pro'nun, Redmi Turbo 4'ten birkaç gün sonra tanıtılması bekleniyor.