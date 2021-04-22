Polisten Kadıköy'deki THODEX ofisine baskın

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasının ardından polis ekipleri, şirketin Kadıköy'de bulunan binasını basarak çalışanların ifadesini aldı.

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

POLİS EKİPLERİNDEN BASKIN

Sabah saatlerinde, şirketin merkez ofisinin bulunduğu Kadıköy'deki binasına polis baskın düzenledi, ancak ofiste herhangi bir çalışan bulunamadı. Daha sonra ekipler, çalışanların evine giderek ifadelerini aldı.

Öte yandan, söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen birçok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanması da talep edildi.

ÇİFTLİKBANK'I 10'A KATLADI

Bu durum, kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra 1,5 milyar lira ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ı akıllara getirdi. Ancak Faruk Fatih Özer'in yaptığı 2 milyar dolarlık (16,4 milyar TL) vurgun, Tosuncuk lakabıyla anılan Aydın'dan 10 kat daha fazla.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...