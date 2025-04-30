Popüler dil platformu Duolingo, çalışanların yerine yapay zeka kullanacak

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Dil öğrenme uygulaması Duolingo, operasyonlarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Luis von Ahn, artık "yapay zeka-öncelikli" (AI-first) bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu.

Bu stratejinin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise, yapay zekanın gerçekleştirebileceği görevler için dışarıdan hizmet alınan sözleşmeli çalışanların kademeli olarak bırakılacak olması.

Von Ahn'a göre, "yapay zeka-öncelikli" olmak, şirketin çalışma şeklinin büyük bir kısmını yeniden düşünmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu değişimin bir parçası olarak şirket, sözleşmeli çalışanlarla çalışma biçiminde değişiklikler yapacak, işe alımlarda ve performans değerlendirmelerinde yapay zeka kullanılacak.

AMAÇ ÇALIŞANLARI DEĞİL, TEKRARLAYAN GÖREVLERİ DEĞİŞTİRMEK

Luis von Ahn, bu stratejinin mevcut Duolingo çalışanlarını yapay zeka ile değiştirmek anlamına gelmediğinin altını çizdi.

CEO, "Duolingo'nun çalışanlarına derinden önem veren bir şirket olmaya devam edeceğini" belirtti.

Değişikliklerin amacının "darboğazları ortadan kaldırmak" olduğunu söyleyen von Ahn, böylece çalışanların "tekrarlayan görevlere değil, yaratıcı çalışmalara ve gerçek sorunlara odaklanabileceğini" ifade etti.