Samsung, telefonlarda silikon-karbon pil teknolojisi kullanacak

Samsung Electronics Akıllı Telefon Ar-Ge Ekibi Başkanı Moon Sung-Hoon, Galaxy Unpacked 2026 etkinliği öncesinde yaptığı açıklamada şirketin yeni nesil batarya teknolojilerine odaklandığını belirtti.

Sung-Hoon, silikon-karbon anot pil teknolojisini kullanan yeni bir akıllı telefon üzerinde aktif olarak çalıştıklarını duyurdu.

DAHA İNCE TASARIM VE YÜKSEK KAPASİTE SUNACAK

Geleneksel grafit anotların yerine geçen silikon-karbon kompozit piller, aynı fiziksel alanda çok daha fazla lityum iyonu depolayabiliyor.

Bu yenilikçi teknoloji sayesinde akıllı telefonlar, kalınlık veya ağırlık artışı yaşamadan çok daha yüksek batarya kapasitelerine ulaşabiliyor.

GÜVENLİK VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Çinli rakipleri 7.000 mAh sınırını aşarken Samsung'un temkinli davranmasının ardında, geçmişteki Galaxy Note 7 olayından çıkarılan güvenlik dersleri yatıyor.

Şirket yetkilileri, yeni pil kimyasına geçişte şişme direnci ve şarj döngüsü güvenilirliği gibi konularda sıkı iç testlerin tamamlanmasını bekliyor.

Güney Koreli devin bu ihtiyatlı stratejisi, yeni piyasaya sürülen Galaxy S26 serisinin batarya kapasitelerinde de kendini net bir şekilde gösterdi.

Serinin sadece temel modelinde küçük bir batarya artışı yapılırken, Galaxy S26 Ultra ve Plus versiyonları alışılmış kapasite değerlerini korumaya devam etti.