Qualcomm'un Snapdragon 8s Elite yonga setine dair ilk detaylar sızdırıldı

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Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon işlemcilerinin altında konumlanacak yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor.

Snapdragon 8s Elite olarak adlandırılan bu yeni işlemci, Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer bir mimariye sahip olacak, ancak daha düşük saat hızları sunacak.

SNAPDRAGON 8S ELİTE'İN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8s Elite şu özelliklere sahip olacak:

1x Cortex-X4 çekirdek (3,21 GHz)

3x Cortex-A720 performans çekirdeği (3,01 GHz)

2x Cortex-A720 verimlilik çekirdeği (2,80 GHz)

2x Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (2,02 GHz)

Snapdragon 8s Elite, Snapdragon 8 Elite ile aynı çekirdek mimarisini kullanıyor. Ancak, Snapdragon 8s Elite'in çekirdek saat hızları daha düşük

Bu da Snapdragon 8s Elite'in Snapdragon 8 Elite'e göre daha düşük performans sunacağını gösteriyor.

HANGİ TELEFONLARDA KULLANILACAK

Snapdragon 8s Elite'in, iQOO ve Redmi gibi markaların yeni telefonlarında kullanılması bekleniyor.

Yeni işlemcinin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak, Snapdragon 8s Gen 3'ün mart ayında piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, Snapdragon 8s Elite'in de mayıs ayında tanıtılabileceği tahmin ediliyor.