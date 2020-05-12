Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 768G tanıtıldı

Qualcomm, daha çok oyun odaklı olacak Snapdragon 768G işlemcisini duyurdu. Gelin işlemcinin özelliklerine ve hangi telefonlarda yer alacağına birlikte göz atalım.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 768G'yi duyurdu.

Daha çok orta ve üst segment telef0nlarda kullanılacak yeni işlemci, ilk olarak Redmi K30 5G Racing Edition modelinde karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Snapdragon 765G'nin geliştirilmiş versiyonu olan Snapdragon 768G'nin özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.





SNAPDRAGON 768G ÖZELLİKLERİ

2.8GHz temel frekans hızına sahip olan Kryo 475 çekirdeklerine sahip Snapdragon 768G, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 765G'den yüzde 15 daha yüksek performans vadediyor.

GPU hızı konusunda da beklentileri karşılayan yeni işlemci, Snapdragon 765G'den yine yüzde 15 kadar daha hızlı bir grafik işlemci performansı sunuyor.

120 Hz ekranlarda 1080p çözünürlük desteği sunan işlemci, günümüzdeki oyunların ihtiyaç duyduğu gücü fazlasıyla veriyor.

Son ayların popüler teknolojisi 5G desteğine de sahip Snapdragon 768G, 3.7Gbps indirme ve 1.6Gbps yükleme hızına ulaşabiliyor.

Haberimizin başında, yeni işlemciyi ilk olarak Redmi K30 5G Racing Edition modelinin kullanacağından bahsetmiştik. Bu nedenle telefon piyasaya çıktığında, Snapdragon 768G'nin performansına daha yakından bakabileceğiz.