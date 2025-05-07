Realme, 10000 mAh bataryalı yeni telefonunu duyurdu

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Akıllı telefon üreticisi Realme, "GT 10000 mAh" adını verdiği yeni bir konsept telefonla teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

Bu cihaz, adından da anlaşılacağı üzere tam 10000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapıyor ve bu özelliğiyle adeta bir güç bankasını andırıyor.

DEV BATARYA NORMAL İNCELİKTE

En dikkat çekici nokta ise bu devasa bataryaya rağmen telefonun normal akıllı telefonlar kadar ince kalabilmesi.

Paylaşılan bilgilere göre cihaz, sadece 8,5 mm kalınlığa ve yaklaşık 200 gram ağırlığa sahip.

Bu etkileyici incelik, yüksek silikon batarya teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Telefonda sektördeki en yüksek oran olduğu belirtilen yüzde 10 silikon kullanılarak 887 Wh/L enerji yoğunluğu elde ediliyor, böylece batarya kapasitesi artarken cihazın kalınlığı korunabiliyor.

Paylaşılan fotoğrafta cihazın arkasında ikili kamera kurulumu ve batarya kapasitesini vurgulayan tasarım detayları göze çarpıyor.

Henüz hakkında çok fazla bilgi bulunmayan "GT 10000 mAh" modelinin konsept bir ürün olduğu ve satışa sunulmayabileceği belirtiliyor.

Ancak Realme'nin bu ay düzenleyeceği etkinlikte, cihaza dair daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Bu konsept, gelecekteki akıllı telefonların batarya ömrü ve tasarım sınırlarını nasıl zorlayabileceğine dair önemli bir ipucu veriyor.