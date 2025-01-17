Realme 14 Pro serisi, renk değiştirme özelliğiyle tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Realme, orta segmentte iddialı 14 Pro ve 14 Pro+ akıllı telefonlarını küresel pazara sunuyor.

Hindistan'da satışa çıkan telefonlar, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de piyasaya sürülecek.

REALME 14 PRO SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Realme 14 Pro serisi, Snapdragon 7s Gen 3 veya MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 6,74 inç veya 6,83 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop kamera (sadece 14 Pro+) ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Realme 14 Pro, İnci Beyazı, Pembe ve Gri renk seçenekleriyle 265 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Realme 14 Pro+ ise İnci Beyazı, Mor ve Gri renk seçenekleriyle 325 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

14 PRO VE 14 PRO+ ARASINDAKİ FARKLAR

Realme 14 Pro+, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 6,83 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop kamera, 32 MP ön kamera ve 80W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.

Realme 14 Pro ise, MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 6,74 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera ve 45W hızlı şarj gibi özelliklere sahip.

RENK DEĞİŞTİREN TASARIM

Realme 14 Pro serisi, sıcaklığa duyarlı renk değiştiren arka panelleriyle dikkat çekiyor.

16°C'nin altındaki sıcaklıklarda renk değiştiren bu paneller, telefonlara dinamik ve şık bir görünüm kazandırıyor.