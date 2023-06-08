Reddit çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini kovacak Sosyal medya platformu Reddit, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı.

AA

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, yeni yılda da işten çıkarma akımı tüm hızıyla devam ediyor.

Reddit'ten işten çıkarma kararı

Sosyal medya platformu Reddit, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı.

Reddit Üst Yöneticisi Steve Huffman, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada, yeniden yapılanmaya gidilirken yaklaşık 90 çalışanın işten çıkarılacağını ve işe alımların yavaşlatılacağını aktardı.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da yer almıştı.