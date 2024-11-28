Redmi K80, dev bataryası ve 2K ekranıyla tanıtıldı: İşte fiyatı

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Xiaomi, uygun fiyatlı amiral gemisi segmentini sallamaya hazırlanıyor. Şirket, güçlü Redmi K80 modelini resmen duyurdu.

Çarpıcı 2K ekranı ve devasa bataryasıyla dikkat çeken telefon, orta segmentte yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

ŞIK TASARIM VE GÜÇLÜ DONANIM

Redmi K80, 2.5D kavisli ekranı ve mat metal çerçevesiyle şık bir tasarıma sahip. Telefonun kalbinde ise güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunuyor.

Qualcomm'un en yeni işlemcisi olmasa da Snapdragon 8 Gen 3, çoğu görevi rahatlıkla yerine getirebilecek kadar güçlü. Xiaomi, bu işlemciyi 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile destekliyor.

DEVASA BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Redmi K80, 6550 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geliyor. Xiaomi Jinshajiang bataryası, 90W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Redmi K80, ön tarafta 2K çözünürlüğünde göz koruma özellikli bir ekranla geliyor. Ekranın altında ise ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor.

Ön tarafta ayrıca net portreler çekmeyi vaat eden 20 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Arka tarafta ise OIS destekli 64 MP ana kamera, 32 MP ultra geniş açılı kamera ve 2,5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kamera bulunuyor. Bu üçlü kamera kurulumu, her türlü koşulda etkileyici fotoğraflar çekmeyi vadediyor.

Redmi K80, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, güçlü ağ performansı için Xiaomi'nin kendi geliştirdiği T1S çipi ve Xiaomi AISP 2.0 görüntü işleme gibi özelliklere de sahip.

REDMI K80 FİYATI

Redmi K80, Gizemli Gece Siyahı, Kar Kaya Beyazı, Dağ Yeşili ve Alacakaranlık Ay Mavisi renk seçenekleriyle Çin'de 2499 CNY'den (yaklaşık 344,92 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Telefonun küresel pazarda Poco F7 Pro olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.