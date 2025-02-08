Redmi, üst seviye bir oyun tableti geliştiriyor

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Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Xiaomi'nin alt markası Redmi, sürpriz bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Sızan bilgilere göre, Redmi, amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti, yüksek yenileme hızına sahip LCD ekran ve uzun ömürlü 7.500mAh bataryaya sahip bir tablet üzerinde çalışıyor.

Bu da demek oluyor ki, oyunculara özel, kompakt ve güçlü bir tablet çok yakında piyasaya sürülebilir.

YENİ REDMİ TABLET'İN ÖZELLİKLERİ

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızan bilgilere göre tabletin özellikleri şöyle olabilir:

Ekran: Yüksek yenileme hızına sahip 8.X inç LCD ekran. Bu ekran, akıcı bir oyun deneyimi ve keyifli video izleme imkanı sunacak.

İşlemci: Amiral gemisi seviyesinde performans sunan MediaTek Dimensity 9400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerinden biri. Bu işlemciler, en zorlu oyunları bile rahatlıkla çalıştırmaya yetecek gücü sunacak.

Batarya: Uzun süreli oyun keyfi ve çoklu görevler için 7.500mAh batarya. Bu batarya sayesinde, şarj derdi olmadan uzun saatler boyunca oyun oynayabileceksiniz.

REDMİ PAD PRO'YU GERİDE BIRAKABİLİR

Eğer bu sızıntılar doğruysa, yeni Redmi tablet, mevcut amiral gemisi tablet olan Redmi Pad Pro'yu geride bırakabilir.

Xiaomi, tablet serisini genişleterek daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Bu yeni Redmi tablet de premium ve orta sınıf tabletler arasındaki boşluğu doldurma stratejisinin bir parçası olabilir..

Ayrıntılar henüz net olmasa da Xiaomi'nin 2025 tablet serisini tamamlamasıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi bekleniyor.