Rekor zararlar açıklayan Renault küçülmeye gidiyor

2020’nin ilk yarısında 7.3 milyar euro zarar eden Renault, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, zarar üstüne zarar açıklamaya devam ediyor.

Türkiye'de de en çok satan otomobil markalarının başında gelen Fransız otomobil üreticisi Renault, 2020'nin ilk yarısında 7.3 milyar euro zarar açıkladı. Bu zararın 4.8 milyar euroluk kısmı ise son dönemde oldukça değer kaybeden Nissan'dan kaynaklanıyor.

Söz konusu zararı açıklamasının ardından hisse senetleri yüzde 9 değer kaybeden Fransız üretici, yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

BİNLERCE ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILACAK

Renault CEO’su Luca de Meo, eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, bu kötü gidişata son vereceklerine inandıklarını ifade etti. Şirket, yeniden yükselişe geçebilmek için dünya genelindeki 14 bin 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Ayrıca üretim kapasitesini de ciddi şekilde azaltacağjnı belirten Renault, ucuz modellerdeki fiyat artışının da sinyallerini verdi.