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Resmi Gazete uygulamasına anlık bildirim özelliği geldi
T.C. Resmi Gazete'nin Android ve iOS mobil uygulamasına bildirim özelliği geldi. Artık yeni içerikler eklendiğinde, kullanıcılar anında haberdar olabilecek.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 13:26
- Güncelleme : 24.03.2021 - 13:35
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Gazete’nin mobil uygulaması güncellendi.
Güncelleme ile birlikte anlık bildirim özelliğine kavuşan uygulama; Resmi Gazete’de yeni bir karar, ilan, duyuru yayınlandığında size bildirim gönderecek.
Ülkemiz hakkındaki pek çok gelişmenin ve kanunun değişikliklerinin duyurulduğu Resmi Gazete’de ilanlar farklı saatlerde yayınlanıyor ve takip etmesi oldukça zor oluyordu.
ANLIK BİLDİRİMLE GELİŞMELER ANINDA CEPTE
Ancak kullanıcılar, artık sayfayı sürekli yenilemek yerine bildirim özelliğini açarak son gelişmeleri hızlı bir şekilde takip edebilecek.
RESMİ GAZETE İNDİR
Aşağıdaki bağlantıları kullanarak T.C. Resmi Gazete uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.