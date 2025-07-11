Robot çakallar, ABD askeri havaalanlarını korumaya başladı

ABD Ordusu Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERDC), havaalanlarını tehlikeli yaban hayatından uzak tutmak için sibernetik bir çözüm geliştirdi.

"Coyote Rovers" adı verilen bu yeni sistem, temel olarak uzaktan kumandalı araçların üzerine yerleştirilmiş çakal mankenlerinden oluşan robot çakallardan oluşuyor.

BOSTON DYNAMICS YAVAŞ KALDI, ÇÖZÜM UZAKTAN KUMANDALI ARABADA BULUNDU

Projeye ilk olarak Boston Dynamics'in ünlü Spot robotuyla başlansa da bu dört ayaklı robotun yerel yaban hayatını korkutmak için çok yavaş kaldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine mühendisler, saatte 32 km. hıza ulaşabilen dört tekerlekli Traxxas X-Maxx model arabaların üzerine plastik çakal mankenleri yerleştirerek daha etkili bir çözüm üretti.

HEDEF: TAMAMEN OTONOM VE AKILLI BİR SİSTEM

Şu anda basit radyo kontrollü araçlar olsalar da nihai amaç bu robot çakalları tamamen otonom hale getirmek.

Gelecekte bu robotların, programlanmış rotalarda kendi kendine şarj olarak günlerce çalışması, belirli hayvan türlerini tespit edip uygun korkutma taktiklerini uygulaması hedefleniyor.