Robot süpürgelere olan ilgi pandemi döneminde arttı

Robot süpürgelere olan ilgi, koronavirüsün ülkemizde görüldüğü mart ayından günümüze kadar yüzde 25 artış gösterdi.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla evimizin içine kadar giren akıllı robotlar, günlük işlerimize yardımcı oluyor.

Özellikle temizlik denince akla ilk gelen robotlardan olan akıllı süpürgeler, pandemi döneminde en çok tercih edilen ev aletlerinin başında geldi.

ROBOT SÜPÜRGELERE OLAN İLGİ ARTIYOR

Yoğun hayat temposunda temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra, evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilgi, mart ayından bu yana yüzde 25 arttı.

Son 6 ayda internet üzerinden en çok robot süpürge ilanı veren 5 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa olurken en çok ilan kapatan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Düzce oldu.

Son bir yıl içerisinde “robot süpürge” kelimesiyle yapılan aramalar ise yüzde 306,2 artış gösterdi.

ROBOT SÜPÜRGELER NELER SUNUYOR

Robot süpürgeler, sahip oldukları yüksek verimli partikül emilim filtreleriyle partikül maddeleri emerek, sağlıklı bir ortam vaat ediyor ve toz, polen, yün parçacıkları gibi alerjenler de ortamdan hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırılıyor.

Robot süpürgeler, sensörleri sayesinde ev içerisinde haritalama yapabiliyor ve belirli aralıklarla sürekli çalışıyor, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek ve kendini şarj ederek temizliğe ara vermeden devam edebiliyor.

Bu özellikleriyle kullanıcılar evde olmadıkları zaman diliminde uzaktan bile evlerini kolayca temizleyebiliyor. Kullanıcıların robot süpürge satın alırken kullanım alanına (halı yoğun zemin, parke, fayans) ve beklentilerine (yoğun emiş gücü ihtiyacı) uygun özelliğe sahip olmasına dikkat etmesi öneriliyor.