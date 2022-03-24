Rus hackerlar, enerji şirketlerini hedef alıyor

FBI, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus bilgisayar korsanlarının ABD’deki enerji şirketlerine saldırı riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından internet ortamında da gerilim artıyor. Özellikle Rus hackerlar, Ukrayna'daki devlet kurumlarını hedef alıyor. Son zamanlarda ise bu saldırılardan ABD'deki şirketler de etkileniyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını araştırdı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ İÇİN RİSK ARTIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.

Hafta başında konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı başlatacağına ilişkin istihbaratın arttığını ancak bazı şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmada başarısız olduğunu belirtmişti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı, 13 binden fazla şirkete siber saldırılara karşı güvenlik kapasitelerini güçlendirme çağrısı yapmıştı.

Rusya ve ABD arasındaki siber saldırı gerginliği eskiye dayanıyor. Konu geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde gündeme gelmişti. Rus hükümeti bağlantı iddialarını yalanlamıştı.