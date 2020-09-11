Rus hackerlar, Joe Biden'ın seçim kampanyalarını yürüten şirkete saldırdı

Microsoft, Rusya destekli hackerların Joe Biden'ın seçim kampanyasını yöneten şirketleri hedef aldığını açıkladı.

Amerikalı teknoloji devi Microsoft, ABD başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a strateji danışmanlığı yapan şirketin, Rus devletinin desteklediği hackerler tarafından hedef alındığı uyarısında bulundu.

SKDKnickerbocker isimli firmayi söz konusu saldırı girişimi konusunda uyaran Microsoft, saldırının son 2 ayda gerçekleştirildiğini açıkladı.

HACKERLAR BAŞARISIZ OLDU

Rusya merkezli korsanlar, Biden'e strateji danışmanlığını yapan SKDKnickerbocker (SKDK) adlı şirketin personelini hedef aldı. Ancak, şirketin söz konusu siber saldırı girişimlerine önlemler aldığını belirten bir kaynak, hackerların saldırılarında başarısız olduğunu ve şirketin ağına ulaşamadıklarını ileri sürdü.

ABD’de istihbarat kurumları, yabancı güçlerin kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkilemek için çeşitli girişimlerde bulunabileceğini söylemişlerdi.

RUSLARIN İLK SALDIRISI DEĞİL

Özel avukat Robert Mueller tarafından geçen yıl hazırlanan raporda, Rus hükümetinin 2016 yılında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Rus bilgisayar korsanlarının yaptığı bu tür girişimler, yaklaşan seçimler için hiç de iyiye işaret değil.

Ancak, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet kurumları, seçim müdahalesi ve hackleme girişimleriyle mücadele etmek için düzenli olarak teknoloji platformlarıyla toplantılar düzenliyor.