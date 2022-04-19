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    Rus kozmonotlar, uzay istasyonunun dışına çıktı

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 2 Rus kozmonot, robotik kolu etkinleştirmek için uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:11
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    Rus kozmonotlar, uzay istasyonunun dışına çıktı

    "Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

    Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Denis Matveyev'in istasyonun dışına çıkarak uzay yürüyüşü gerçekleştirdiği belirtildi.

    Robotik kol etkinleştirildi

    İki Rus kozmonot, uzay istasyonunun 11 buçuk metre uzunluğundaki yeni robotik kolunu etkinleştirdi. Kozmonotlar, bunun için gerekli kontrol panelini kurup testler gerçekleştirdi. Çalışmalar, uzay istasyonunun Rusya'ya ait bilim modülünün dış yüzeyinde yapıldı.

    rusya

    Yürüyüş, Artemyev'in dördüncü, Matveyev'in ise ilk uzay yürüyüşü oldu ve bu yıl uzay istasyonunun dışındaki dördüncü uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

    Yörüngedeki istasyonun montaj ve bakım gibi işleri için bugüne kadar 248 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.


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