Rusya, Google ve Telegram'a 6 milyon ruble ceza kesti

Rusya, Google ve Telegram'a 6 milyon ruble ceza kesti

Rus mahkemesi, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google’a 2 milyon ruble (yaklaşık 272 bin TL) ve Telegram’a 4 milyon ruble (yaklaşık 544 bin TL) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), geçtiğimiz aylarda Google'ın yeni cezalarla karşı karşıya kalabileceğinin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında, zararlı içerikleri kaldırmadığı için Google'a 4 milyon ruble ceza kesen başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi, ABD'li şirkete daha sonra birkaç kez daha ceza kesmişti.

YENİ BİR CEZA DAHA

Rusya’da Google ve Telegram, yasak içeriği kaldırmamaktan yine suçlu bulundu. Moskova’daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, bu suçtan dolayı Google’a 2 milyon ruble, Telegram’a da 4 milyon ruble para cezasının kesilmesine karar verdi.

GOOGLE CEZALARI ÖDEMİYOR

İletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Google'ın bu yıl şimdiye kadar alınan 32.5 milyon ruble (458 bin dolar) cezayı ödemediğini açıklamıştı.

Bu nedenle Roskomnadzor, Google'ın Rusya'daki cirosunun yüzde 5-20'si kadar para cezası isteyeceğini ve bunun da 240 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Roskomnadzor ayrıca, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı takdirde Google'a hız yavaşlatma cezasının da uygulanabileceğini açıklamıştı.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.