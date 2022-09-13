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    Rusya, Google'ın iflas başvurusunu kabul etti

    Moskova mahkemesi, Google'ın Rus biriminin iflas başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:33
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    Rusya, Google'ın iflas başvurusunu kabul etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Google'dan iflas başvurusu

    Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, birkaç ay önce iflas süreci başlatmıştı.

    Ayrıca Rusya, Google'ın ülkedeki tüm banka hesaplarına el koyarak ABD'li şirketi daha da zor durumda bırakmıştı.

    gogole rusya

    Google'ın iflas başvurusu kabul edildi

    Moskova mahkemesi, Google'ın Rus biriminin iflas başvurusunu kabul etti ve ilk iflas işlemlerini başlatarak şirketi denetim altına aldı.

    Yapılan iflas başvurusunun, Rusların Google'ın arama motorunu veya YouTube gibi diğer hizmetlerini kullanmasına nasıl etki edeceği şimdilik bilinmiyor.

    Öte yandan, üst düzey bir Rus kabine bakanı, Rusya'nın YouTube'u engellemeyi planlamadığını açıklamıştı.


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