Rusya ile Çin'in Ay girişimi: Nükleer güç ünitesi kuracaklar Roscosmos Başkanı Borisov, "Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılmasını değerlendiriyoruz" dedi. Projenin, Çin ile hayata geçirileceği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Çin, Ay konusunda ortak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

İki ülkenin girişimi, ABD'de kaşların çatılmasına neden olabilir.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Çin ile 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Borisov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Ay yüzeyine nükleer enerji ünitesi kurma planı

Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, şöyle dedi:

2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz.

Robot teknolojileri kullanacaklar

Borisov, söz konusu ünitenin, robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Ortak istasyon da kuracaklar

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.