Petrol
100.77
0.23%
Euro
18.2299
-0.11%
Dolar
17.9873
0.23%
Altın
1.018
0.24%
Borsa
2676
1.07%
Bitcoin
419.842
2.15%
BTXN Coin
8.89
-3.36%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Rusya, İran'ın uydusunu uzaya fırlatacak

    Roscosmos, gelecek ay İran'ın uzak dünya araştırma uzay aracını yörüngeye taşıyacak.
    • 03.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, İran'ın uydusunu uzaya fırlatacak

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İran'a ait uyduyu uzaya taşımaya hazırlanıyor.

    Roscosmos, Hayyam adlı uyduyu, 9 Ağustos'ta uzaya göndereceğini duyurdu.

    İran'ın dünya araştırma uydusu uzaya gönderilecek

    Açıklamada, "Roket, İran'ın talimatıyla Hayyam uzak dünya araştırma uzay aracını yörüngeye yerleştirecek." denildi.

    İran uydusunun yanı sıra Rusya'ya ait 16 küçük uydu da Soyuz 2.1b roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak.

    Rusya'ya ait 16 uydu da fırlatılacak

    TASS'ın haberinde, Roscosmos'un söz konusu fırlatma işlemiyle ilgili, "Rus küçük uydularını da göndermeyi planlıyoruz: CubeSX-HSE-2, Monitor-1, UTMN, CYCLOPS, Siren, KAI-1, Kuzbass-300, Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe- 2, Vizard, Geoscan-Edelweis, MIET-AIS, ISOI ve ReshUCube." dediği belirtildi.

    Rusya, İran ın uydusunu uzaya fırlatacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig
    Futbol

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig

    Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir