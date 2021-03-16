Rusya, önümüzdeki haftalarda Twitter'ı tamamen engelleyebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’ın bir ay içerisinde tamamen engellenebileceğini duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 10 Mart itibarıyla Twitter'ın bant genişliğini daraltacağını duyurmuştu.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği, ancak hala 3 binden fazlasının kaldırılmadığı vurgulanmıştı.

TAMAMEN ENGELLENEBİLİR

Roskomnadzor, sosyal medya sitesi Twitter’ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıkladı.

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da hızı yavaşlatılan Twitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.

Söz konusu sürenin bitiminde Twitter’a yönelik gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, “Rus mevzuatının gereklerini yerine getirmezse, Twitter’ın Rusya’da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Eğer gerekleri yerine getirirlerse, mevcut yaptırımları kaldıracağız.” dedi.

TÜRKİYE'DE DE YAVAŞLATILABİLİR

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Ancak birçok platform temsilci atayacağını açıklarken, Twitter henüz bu konuda somut bir adım atmadı.

Aylar geçmesine rağmen temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter'a yeni bir ceza daha gelecek. Nisan ayı ile birlikte, platformun bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılabilir.