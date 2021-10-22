Rusya, Samsung'un 61 akıllı telefon modelini yasakladı

Rusya'daki mahkeme, Samsung'un 61 akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirdi.

Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tam 61 adet akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirdi.

Alınan kararda, şirketin Türkiye'de de satıştan olan birçok eski ve yeni modeli de bulunuyor. Samsung Galaxy J5 gibi modeller ile Galaxy Z Fold gibi yepyeni akıllı telefonların da Rusya'ya girişi yasaklandı.

SATIŞ YASAĞININ PERDE ARKASI

Samsung'un Rusya'da engellenmesinin nedeni İsviçre merkezli Sqwin şirketi. Rusya'dan alınan bir patentle özel bir elektronik ödeme sisteminin sahibi olan şirket, Samsung hakkında şikayetçi olmuştu.

Şirketin iddiasına göre Samsung, kendi ödeme sistemi "Samsung Pay" ile Sqwin'in haklarını ihlal ediyordu.

Moskova Tahkim Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, Samsung'un hak ihlali doğrulandı ve 61 modelin satışına yasak geldi.

Elektronik ödeme sistemlerinin Rusya'daki varlıklarına baktığımızda, pazar payının yüzde 32'si Google Pay'e ait.

Apple Pay'in yüzde 30'luk hakimiyetinin olduğu Rusya'da Samsung Pay'in büyüklüğü ise yüzde 17.

YENİ DAVALAR GELEBİLİR

Rus uzmanlar, Moskova'nın verdiği kararın domino etkisi yaratabileceğini, Google ve Apple'ın ödeme sistemlerinin de davalara konu olabileceğini söylüyor.