Rusya, şehirleri gözetlemek için çipli güvercinleri kullanıyor

Rusya merkezli nöroteknoloji şirketi Neiry, güvercinleri beyin arayüzleri ve özel ekipmanlarla donatarak biyolojik birer insansız hava aracına dönüştürdü ve ilk uçuş testlerini gerçekleştirdi.

Forbes Rusya'nın haberine göre, sinir arayüzleri yerleştirilen ilk sürü laboratuvar testlerini tamamladı ve bazı kuşların binlerce kilometre uzağa gönderilmesi planlanıyor.

BEYİNLERİNE ELEKTROT YERLEŞTİRİLİYOR

Sistem, kuşların beyinlerindeki belirli bölgelere yerleştirilen elektrotlar ve güneş enerjisiyle çalışan elektronik aksamlı bir "sırt çantası" ünitesi aracılığıyla çalışıyor.

Bu düzenek sayesinde kuşlara sağa veya sola dönmeleri için sinirsel dürtüler gönderilerek, GPS destekli bir yönlendirme sağlanıyor.

EĞİTİME GEREK DUYULMUYOR

Şirket yetkilileri, hayvanların eğitilmesine gerek olmadığını ve ameliyat sonrasında herhangi bir kuşun anında uzaktan kontrol edilebilir hale geldiğini belirtiyor.

Cerrahların kullandığı özel düzenekle elektrotların hassas bir şekilde yerleştirildiği ve operasyonlarda yüzde 100 hayatta kalma oranının hedeflendiği ifade ediliyor.

MENZİLİ DRONLARDAN YÜZLERCE KAT FAZLA

Biyodrone'ların enerji hatlarının izlenmesi, endüstriyel denetimler ve arama-kurtarma gibi görevlerde kullanılması planlanıyor.

Neiry, bu canlı araçların maliyetinin standart dronlarla benzer olduğunu, ancak menzil ve dayanıklılık açısından yüzlerce kat daha üstün performans sunduğunu açıkladı.

MARTI VE KARGALAR DA KULLANILACAK

Mevcut sistem güvercinler üzerinde başarıyla test edilse de şirket, teknolojiyi martı, karga ve albatros gibi daha fazla yük taşıyabilen diğer kuş türlerine de uyarlamayı hedefliyor.

Şirket kurucusu Alexander Panov, ekibinin deney aşamasını geçtiğini ve bu teknolojiyi uluslararası pazarlara taşımayı düşündüklerini belirtti.