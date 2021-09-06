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- Rusya'da her yıl milyarlarca ton buzul eriyor
Rusya'da her yıl milyarlarca ton buzul eriyor
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 15:19
Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.
Yeni yapılan bir araştırmaya göre Rusya’da bulunan buzullar, iklim değişiklikleri nedeniyle her yıl milyarlarca ton buzul kaybediyor.
8 YILLDA HOLLANDA KADAR ALAN YOK OLDU
İklim değişikliklerinin buzullar üzerindeki etkilerini incelemek için Avrupa Uzay Ajansı’nın CryoSat-2 uydusundan toplanan verileri inceleyen bilim insanları, 2010-2018 yılları arasında kaybedilen buz miktarının Hollanda kadar büyük bir alanı oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
HER YIL 11,4 MİLYAR TON ERİYOR
Araştırmacılar, yaklaşık 129 bin 499 kilometrekarlik alanı kaplayan Novaya Zemlaya ve Severnaya Zemlya takımadalarını inceledi. Bunun sonucunda da bu takımadaların her yıl 11.4 milyar ton buz kaybettiği gözlemlendi.
Dünya ısınmaya devam ettikçe, Rus Kuzey Kutbu’nda yaşanan buzul erimelerinin artacağı ve deniz seviyelerinin yükseleceği belirtiliyor.