Rusya'dan Google'a 42 bin dolar ceza kesildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble (42 bin dolar) ceza kesti.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, zaman zaman farklı ülkelerin yasalarına uymadığı için büyük cezalar ödeyebiliyor.

Örneğin geçtiğimiz kasım ayında Türkiye Rekabet Kurumu, "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle Google'a 197 milyon lira ceza kesmişti.

RUSYA'DAN GOOGLE'A CEZA

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

42 BİN DOLAR CEZA

Rusya'da yasaklanan sitelerin, Google arama motoru sonuçlarında çıkması nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Google, benzer davalar sonucu Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.



