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- Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre
Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre
- AA & Ensonhaber
- 27.05.2021 - 10:09
- Güncelleme : 27.05.2021 - 10:16
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), son zamanlarda sosyal medya şirketlerini baskı altına almış durumda.
Vatandaşların verilerinin yurt dışına çıkmasını istemeyen Rusya, internet devlerinden yerel veri merkezi talep ediyor.
1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE
Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Miloş Vagner, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada; Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verildiğini duyurdu.
Rus yasalarına göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rusların kişisel bilgilerini yalnızca Rusya topraklarında saklamaları gerekiyor.
Söz konusu yasanın ihlali halinde şirketlere, 1 milyon ila 18 milyon ruble arasında para cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.