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    Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre

    Rusya; Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:16
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    Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), son zamanlarda sosyal medya şirketlerini baskı altına almış durumda.

    Vatandaşların verilerinin yurt dışına çıkmasını istemeyen Rusya, internet devlerinden yerel veri merkezi talep ediyor.

    1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

    Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Miloş Vagner, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada; Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verildiğini duyurdu.

    Rus yasalarına göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rusların kişisel bilgilerini yalnızca Rusya topraklarında saklamaları gerekiyor.

    Söz konusu yasanın ihlali halinde şirketlere, 1 milyon ila 18 milyon ruble arasında para cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

    sosyal medya

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