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Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre

Rusya'dan internet devlerine yerel veri merkezi için 1 Temmuz’a kadar süre

Rusya; Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verdi.