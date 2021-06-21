Sabit telefon kullananların sayısı yüzde 10'un altına düştü

TÜİK verilerine göre, 2006 yılında sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 80.2 iken, 2020’de bu oran yüzde 9.6’ya düştü.

Cep telefonlarının hayatımıza girmeye başlamasıyla birlikte neredeyse unutulan sabit telefonlar, günümüzde yalnızca ofis gibi belli başlı yerlerde tercih ediliyor.

Türkiye’de 1994 yılında kullanılmaya başlanan cep telefonunun sabit telefon üzerindeki büyük etkisi verilere de yansıdı.

TÜİK'in açıkladığı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2020’ raporuna göre, 2006 yılında sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 80,2 iken, 2020’de bu oran yüzde 9,6’ya kadar geriledi.

ABONE SAYILARI DOĞRULUYOR

Abonelikle ilgili güncel veriler de bu durumu teyit ediyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun 2020 sonu verilerine göre sabit telefon abone sayısı 12.4 milyon, makineler arası iletişim dahil mobil abone sayısı ise 82.1 milyonu seviyesinde.

Ülkemizde yakın gelecekte sabit hat kullanımının tamamen ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.