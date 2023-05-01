Sağlam telefon sevenlere: Nokia XR30 ortaya çıktı Nokia’nın yeni dayanıklı telefonu XR30 yakında piyasaya sürülecek. Telefonun görüntüleri şimdiden internette ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, sağlam telefon modellerinin olduğu "XR" serisine yeni bir telefon daha ekleyecek.

Dayanıklı kasaya sahip olan Nokia XR20‘nin duyurusunun üstünden neredeyse iki yıl geçti ve artık yeni model XR30 hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Nokia XR30 özellikleri

Suya ve toza karşı IP68 dayanıklılık sertifikasının yanı sıra MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip olan Nokia XR30,

64 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile gelen telefon, ön tarafta ise 16 megapiksellik kameraya ev sahipliği yapıyor.

Nokia XR30, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. 33W hızlı şarj destekli 4600 mAh kapasiteye sahip telefonun, 499 dolardan satışa çıkması bekleniyor.