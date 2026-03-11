OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye entegre edecek

The Information'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre OpenAI, yapay zeka tabanlı video oluşturucusu Sora'yı doğrudan ChatGPT içerisine eklemeyi planlıyor.

Bu hamle ile şirketin çok modlu yapay zeka teknolojilerindeki varlığını güçlendirerek Meta ve Google'ın benzer araçlarıyla rekabetini artırması bekleniyor.

SORA BAĞIMSIZ UYGULAMA OLARAK KALACAK

Eylül 2025'te piyasaya sürülen Sora uygulaması, kullanıcıların yapay zeka ile videolar oluşturmasına ve bu içerikleri sosyal medya benzeri platformlarda paylaşmasına olanak tanıyor.

Yapılacak olan geniş çaplı ChatGPT entegrasyonuna rağmen, OpenAI yönetimi sevilen Sora uygulamasını kapatmayı düşünmüyor.

Uygulama kendi başına bağımsız bir platform olarak hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaya ve kullanıcılara hizmet vermeye devam edecek.

Böylece şirket hem ChatGPT üzerinden pratik bir video aracı sunarak kullanım kolaylığı sağlayacak hem de ana video platformunu koruyacak.