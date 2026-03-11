Apple, iPhone 18e için hazırlıklara şimdiden başladı

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarındaki üretim döngüsünü benzerine az rastlanır bir hızla sürdürüyor.

Güvenilir sızıntı kaynaklarının doğruladığı bilgilere göre marka, 2027 yılının bahar aylarında piyasaya süreceği iPhone 18e modelinin temel geliştirme aşamasına resmen geçiş yaptı.

İPHONE 17E SATIŞA ÇIKMADAN YENİSİ YOLDA

A19 işlemcili ve çentik tasarımlı iPhone 17e modelinin ön sipariş süreci tamamlanıp fiziksel mağaza satışları başlarken, şirketin odak noktasını şimdiden bir sonraki cihaza çevirdiği görülüyor.

Bu agresif ve hızlı ürün planlaması, markanın bütçe dostu akıllı telefon pazarındaki rekabetçi stratejisini gözler önüne seriyor.

İPHONE 18E İLE BEKLENEN YENİLİKLER

Gelecek nesil uygun fiyatlı modelin, uzun süredir kullanılan klasik çentik tasarımını geride bırakarak modern Dinamik Ada donanımına kavuşması bekleniyor.

Ayrıca cihazın gücünü yeni nesil A20 çipinden alması öngörülürken, modem teknolojisi tarafında köklü bir değişikliğe gidilmesi ise ihtimaller dahilinde görülmüyor.