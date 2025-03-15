Sahil Güvenlik Komutanlığı'na dijital sıçrama: Yeni Veri Merkezi devrede

AA & Ensonhaber

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen SahilNET Projesi kapsamında kritik bir aşama daha başarıyla tamamlandı. 15 Eylül 2021’de IDEF Savunma Fuarı’nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan sözleşme doğrultusunda hayata geçirilen proje, dijital altyapının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede, HAVELSAN mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete açıldı. Törende, sistemin yalnızca karargahla sınırlı kalmayacağı, ilerleyen süreçte taşra birliklerine de benzer veri merkezi ve sunucu odası altyapılarının kurulacağı vurgulandı.

YETKİLİLERDEN SAHİLNET PROJESİNE TAM DESTEK

Açılış töreninde konuşan Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, komutanlığın son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini ve bu gelişime paralel olarak yeni nesil teknolojilere duyulan ihtiyacın arttığını belirtti. Karargah Veri Merkezi’nin bu ihtiyacı karşılayacak kritik bir yatırım olduğunu ifade eden Kendir, projenin sahadaki operasyonel kabiliyeti artıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise SSB olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknolojik dönüşümüne tam destek verdiklerini belirterek, SahilNET’in ilk fazının başarıyla tamamlanmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da projenin geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm hamlesi olduğuna dikkat çekerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yeni nesil teknolojilerle entegre edilmesi için HAVELSAN olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIMLARLA GÜÇLÜ ALTYAPI

SahilNET Projesi yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayıp, tamamen yerli yazılım çözümleriyle desteklenen geniş kapsamlı bir sistem olarak tasarlanıyor. Proje kapsamında kullanılacak HAVELSAN ürünleri şunlar olacak:

EVRAKA – Evrak ve doküman yönetim sistemi

KOVAN – Yeni nesil kurumsal kaynak yönetim sistemi

LİMAN – Hesap yönetim yazılımı

KAŞİF – Coğrafi bilgi sistemi

DATA PLATO – İş zekası yazılımı

DATAFLOWX – Veri diyotu ürünü

KAREL VOIP Santrali – Sesli iletişim altyapısı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR TEKNOLOJİ HAMLESİ

SahilNET Projesi kapsamında 35 modüllük bir yazılım geliştirilmesi planlanırken, bu süreçte 2,5 milyon satır kod yazılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra müstakil bir ağ kurulumu gerçekleştirilecek ve proje, donanım, yazılım ve veri merkezleriyle entegre büyük bir yapı haline gelecek.

Savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilere dayalı dijital dönüşüm stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen SahilNET Projesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın operasyonel etkinliğini artırarak denizlerde daha güvenli ve hızlı müdahaleyi mümkün kılacak.