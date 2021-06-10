Sahra Çölü'nden denize açılan kum fırtınası uzaydan görüntülendi

NASA, Sahra Çölü'nden denize açılan ve şu anda Atlantik Okyanusu'nu geçmekte olan kum fırtınasını uzaydan fotoğrafladı.

2011'de fırlatılan meteroloji uydusu Suomi NPP'deki Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Takımı (VIIRS), Sahra Çölü'nden denize açılan ve şu anda Atlantik Okyanusu'nu geçen büyük kum fırtınasını yakaladı.

Uzmanlara göre söz konusu fırtına, batıya doğru yolculuğuna devam ederse, Nikaragua kıyılarında oluşan olası bir tropik fırtınayla birleşebilir.

Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan beş günlük tahmine göre fırtınanın birleşme olasılığı yalnızca yüzde 30 olsa da tozun bu bölgelere ulaşacağı kesin.

GEÇEN YIL FIRTINA DAHA ŞİDDETLİYDİ

Uzmanlara göre Afrika'dan Amerika kıtasına yönelik kum kitlelerin taşınması aslında her sene meydana gelen bir doğa olayından ibaret.

Örneğin geçen yıl NASA cihazları, son 20 yılın en büyük toz fırtınasını kaydetmişti.

Sahra tozu Haziran 2020'de Karayip Denizi'ni kaplamış, ABD'nin çeşitli eyaletleriyle Küba ve Porto Riko'da gökyüzünü karartmıştı. Bu nedenle bilim insanları, geçen yılki kum fırtınasına "Godzilla" ismini takmıştı.

YARARI DA VAR ZARARI DA

Diğer yandan bu kum fırtınalarının hem yararlı hem de zararlı etkileri olduğu belirtiliyor. Örneğin Sahra'dan esen toz kütlesi, Atlantik'in yüzey sularının ve Amerika topraklarının ve Amazon Ormanları'nın gübrelenmesini sağlıyor.

Ancak aynı zamanda yüzeye yakın toz bulutları hava kalitesini bozabiliyor ve canlıların solunumuna zarar vererek görüş alanını daraltabiliyor.

Kansas Üniversitesi'nden jeolog ve atmosfer uzmanı Bing Pu, sıcaklıkların artması ve bitki örtüsünün azalması nedeniyle, fırtınaların gelecekte daha sık ve daha şiddetli olacağını savunuyor.