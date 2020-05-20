Sahte Sağlık Bakanlığı uygulaması: Her aileye 1498 lira

Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi veren sahte bir telefon uygulaması, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini çalıyor.

Koronavirüs nedeniyle dolandırıcılık yöntemlerinin arttığı şu günlerde, yeni bir sahte uygulama tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi veren sahte bir telefon uygulaması, her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağını vadederek kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.

Kötü niyetli kişiler tarafından insanları tuzağa çekmek için kullanılan ''1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli mobil uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir yardımda bulunmuyor.

İÇİNDE ZARARLI YAZILIM GİZLENİYOR

Uygulamanın içinde “Anubis“ olarak tasnif edilen bir Android bankacılık truva atı saklanıyor.

Eset’in kıdemli güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko'nun tespitlerine göre siber dolandırıcılar, “Anubis“ zararlı yazılımını kullanarak, vatandaşların finansal verilerine veya kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Bu zararlı yazılım telefonlara bulaştığında, kullanıcılara “Sağlık Bakanlığından destek“, “Her aileye 1498 TL devlet desteği“ gibi ifadeler içeren SMS mesajları geliyor.

Kullanıcılar, buradan sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiye para gönderilmesi için finansal bilgiler isteniyor.

Daha sonra bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep telefonuna “1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli aplikasyonun indirmesi isteniyor.

Böylece çift faktörlü koruma sistemi rahatlıkla aşılabiliyor.

Uygulamanın indirilmesi ve açılmasıyla birlikte “Anubis“ zararlı yazılımı da telefona indirilmiş oluyor. Telefonda yapılan işlemleri gözlemleme yeteneğine sahip olan Anubis sayesinde siber hırsızlar, kullanıcıların finansal işlemlerine ilişkin bilgi edinebiliyorlar.