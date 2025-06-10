Sam Altman'ın göz taramalı kimlik projesi İngiltere'ye ulaştı

Haber Merkezi

Sam Altman'ın kurucusu olduğu biyometrik kimlik doğrulama projesi World, bu hafta İngiltere'de faaliyete başlıyor.

Giderek yapay zekanın hakim olduğu çevrimiçi ortamda insanların insan olduğunu kanıtlamayı amaçlayan proje, Londra'da kullanıma sunulacak.

"ORB" İLE GÖZ TARAMASI NASIL ÇALIŞIYOR

World projesi, "Orb" adı verilen küresel bir göz tarama cihazı kullanarak bir kişinin irisini tarıyor ve insan olduğunu doğrulayan benzersiz bir kod oluşturuyor.

Bu kod, kullanıcıların çeşitli uygulamalara giriş yapmak için kullanabilecekleri anonim bir biyometrik kimlik olan World ID'ye dönüşüyor.

Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar, şirketin WLD adlı kripto para birimiyle de ödüllendiriliyor. Bu sistem, dijital kimlik doğrulamasında yeni bir yaklaşım sunuyor.

Projeye, özellikle yapay zeka kaynaklı dolandırıcılık tehdidinin arttığı bankacılık ve çevrimiçi oyun gibi sektörlerdeki şirketler ve hükümetler tarafından büyük talep olduğu belirtiliyor.

Ancak proje, 2021'de "Worldcoin" adıyla piyasaya sürüldüğünden bu yana gizlilik endişeleriyle karşı karşıya.

Şirket, toplanan biyometrik verileri şifreleyerek ve orijinal verileri silerek bu sorunları çözdüğünü iddia ediyor ve düzenleyicilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtiyor.