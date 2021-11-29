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    Samanyolu galaksisinde gizemli bir bariyer keşfedildi

    Bilim insanları, Samanyolu galaksisinin merkezinde bir "bariyer" bulunduğunu ve bunun kozmik ışınları engellediğini ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:13
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    Samanyolu galaksisinde gizemli bir bariyer keşfedildi

    Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, evrende yer alan milyarlarca gökadadan yalnızca bir tanesi. Bilim insanları ise söz konusu galaksiyi yıllardır inceleyerek yeni sırlar ortaya çıkarıyor.

    Radyoaktif gama ışınlarının bir haritasını inceleyen Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, Samanyolu galaksisinin merkezinde bir "bariyer" bulunduğunu ve bunun kozmik ışınları engellediğini tespit etti.

    IŞINLARIN İÇERİ GİRMESİNİ ENGELLİYOR

    Araştırmalara göre, merkezin etrafını çevirmiş şekilde duran bu bariyer, kozmik ışınların merkezden çıkmasına izin verirken, evrenin diğer bölgelerinden gelen ışınların içeri girmesini zorlaştırıyor.

    SAMANYOLU

    Araştırmacılar,  merkezin yakınındaki yoğun gaz ve toz bulutlarının kendi üzerlerine çökerek burada bulunan manyetik alanları sıkıştırabileceğini ve kozmik ışınların geçmesini engelleyen bir bariyer oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.

    Öte yandan, bariyerin nasıl işlediği veya ortaya çıktığı henüz net olarak anlaşılamadı.

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