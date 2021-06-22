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    Samsun’da izinsiz veri indiren öğretmene gözaltı

    İndirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiği ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen bir öğretmen, siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 13:04
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    Samsun’da izinsiz veri indiren öğretmene gözaltı

    Samsun'un Atakum ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı, bir adreste bir kişinin indirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiğini ve bunları da başka kullanıcılarla paylaştığını tespit etti.

    VERİ GİZLİLİĞİ İHMALİNE GÖZALTI

    Yapılan araştırmada yaklaşık 37 bin veriyi indirildiği ortaya çıkarken olayla ilgili öğretmen olduğu öğrenilen 30 yaşındaki G.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Polisteki sorgulanması tamamlanan G.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun’da izinsiz veri indiren öğretmene gözaltı #1

    EŞYALARINA EL KONULDU

    Gözaltına alınan G.Y.’nin evinde yapılan aramada 6 adet laptop ve flaş belleklere incelenmek üzere el konuldu.


    Samsun’da izinsiz veri indiren öğretmene gözaltı #2

    Samsun’da izinsiz veri indiren öğretmene gözaltı #3

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