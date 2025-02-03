Samsung, 2025'te yapay zekalı telefonlar aracılığıyla daha fazla para kazanmayı planlıyor

Haber Merkezi

Samsung, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, beklentilerin altında kalan bir performans sergilediğini kabul etti.

Ancak, Samsung 2025 yılında yapay zeka destekli telefonlarla büyümeyi hedefliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Samsung'un 2024'ün 4. çeyreğindeki geliri, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 52,1 milyar dolara ulaştı. İşletme karı ise yüzde 29,9 artışla 4,46 milyar dolar oldu. Ancak, bu rakamlar piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinin üretiminde ve satışında zorluklar yaşıyor. HBM çipleri, yapay zeka uygulamaları için önemli bir bileşen.

Samsung'un mobil bölümü, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli markaların rekabetiyle karşı karşıya. Bu rekabet, şirketin akıllı telefon işinden elde ettiği karı düşürdü.

Güney Koreli şirket, 2024 yılında toplam 206 milyar dolar gelir ve 22,47 milyar dolar işletme karı elde etti. 2023 yılına göre gelir yüzde 16,2, kar ise yüzde 498 arttı.

Samsung, 2025 yılında yapay zeka destekli telefonlarla büyümeyi hedefliyor. Galaxy S25 serisi, Samsung'un yapay zeka stratejisinin önemli bir parçası.