Samsung, 3 dakika içinde drone'la telefon teslimatı yapacak

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarını temassız ve yalnızca 3 dakika içerisinde teslim etmek için İrlanda'nın Oranmore kentinde, drone teslimat hizmetini başlatıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünya çapındaki müşterilerine drone teslimatı sağlamak amacıyla Amazon, Google ve Uber gibi diğer teknoloji devlerinin arasına katılıyor.

Şirket, İrlanda'nın Oranmore kentinde drone teslimat hizmetini başlatmak için, 24 Mart'ta "Manna Drone Delivery" şirketi ile yeni bir ortaklık yaptığını duyurdu.

SİPARİŞLER 3 DAKİKADA TESLİM

Yapılan anlaşma kapsamında Samsung, müşterilerin satın aldığı Galaxy serisi akıllı telefonları, drone ile 3 dakikada teslim edecek. Drone teslimatı yapılacak modeller arasında S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 ve Samsung'un yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A Serisi'nin yeni modelleri yer alıyor.





Drone teslimat hizmeti, şu anda yalnızca Oranmore kentinde mümkün. Ancak şirket sözcüsü, gelecekte bu hizmeti ülke çapında genişletebileceklerini söylüyor.

Manna Drone Delivery şirketi, temassız ve son derece hızlı teslimat için 164 ila 262 fit irtifalarda ve saatte 60 km ve üzerindeki hızlarda uçan özelleştirilmiş insansız hava araçları kullanıyor.

Şirket ayrıca, bölgedeki insanlara bakkaliye, kitap ve ilaç ulaştırmak için Birleşik Krallık süpermarket zinciri Tesco ve diğer yerel işletmelerle birlikte çalışıyor.



