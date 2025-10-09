Samsung, 4 model için daha One UI 8 güncellemesini yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya devam ediyor.

Bugün yapılan duyuruyla, dört farklı modele daha yeni sürümün resmi olarak sunulduğu açıklandı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN YENİ MODELLER

Güncellemeyi alan yeni cihazlar, katlanabilir serisinden Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 ile orta segmentten Galaxy M36 ve Galaxy F36 oldu.

3 GB'tan büyük olan güncelleme, sistem kararlılığı ve performans optimizasyonu gibi birçok iyileştirme içeriyor.

Yeni One UI 8 güncellemesi şimdilik bazı bölgeler için dağıtılmaya başlanmış durumda.

Güncellemenin, Türkiye de dahil olmak üzere tüm bölgelere birkaç hafta içinde ulaşması bekleniyor.

ONE UI 8 NELER GETİRİYOR

Samsung, One UI 8 ile birlikte arayüz akıcılığını artırmayı, pil performansını iyileştirmeyi ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol edebilirler.