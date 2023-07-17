Samsung, Apple Vision Pro'ya rakip gözlük geliştiriyor Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı Vision Pro gözlüklerine Samsung rakip çıktı. İşte tüm detaylar.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Samsung, Apple'a yine rakip oluyor

Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı Vision Pro gözlüklerine Samsung rakip çıktı. Güney Koreli teknoloji şirketinin bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Samsung'un, 26 Temmuz tarihinde düzenleyceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung XR isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacağı öne sürüldü.

Samsung'un daha önceden VR gözlükler ürettiği ancak çok fazla talep görmediği için üretime ağırlık vermediği belirtildi. Abcak, Apple'ın Vision Pro adımı Samsung'u da bu alanda harekete geçirmişe benziyor.