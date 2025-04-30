Samsung, Apple'ın yapay zeka özelliklerini iyileştirecek

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iPhone 18 hakkında konuşmak için erken olsa da tedarik zincirinden gelen ilginç bir söylenti teknoloji kulislerini hareketlendirdi.

İddiaya göre Apple, 2026'da tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinde yapay zeka (AI) özelliklerini daha iyi çalıştırabilmek amacıyla daha yüksek performanslı RAM kullanacak ve bu kritik bileşeni yine en büyük rakiplerinden biri olan Samsung'dan tedarik edecek.

Mevcut iPhone modellerinin RAM ihtiyacının büyük bir kısmını zaten Samsung karşılıyor.

Sektörden saygın bir kaynak, bu durumun iPhone 18 için de geçerli olacağını ve Samsung'un yeni nesil iPhone'lar için 6 kanallı bellek sağlayacağını iddia ediyor.

iPHONE'LARIN YAPAY ZEKASI GÜÇLENECEK

Bu 6 kanallı RAM teknolojisi, artırılmış bant genişliği sayesinde 2026'da daha güçlü Apple Intelligence özelliklerinin sorunsuz çalışmasına olanak tanıyacak.

RAM YÜKSELTMESİNİN TEK FAYDASI APPLE INTELLIGENCE DEĞİL

Daha yüksek bant genişliğine sahip RAM, sadece Apple Intelligence için değil, aynı zamanda diğer tüm görev türleri için de genel telefon performansında yaşanacak.

Apple Intelligence, iPhone 16 serisi için önemli bir satış argümanı olarak sunulmuştu, ancak yeteneklerinin hala geliştirilme aşamasında olduğu ve mevcut özelliklerin beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler bulunuyor.

Hatta yenilenmiş Siri gibi en umut verici özelliklerden bazılarının lansmanı iPhone 17 sonrasına ertelenmişti.

Apple'ın benzer bir durumu tekrar yaşamak istemediği ve iPhone 18 için gerekli donanımsal önlemleri (daha iyi RAM gibi) şimdiden aldığı tahmin ediliyor.