Samsung, bu yıl 4 yeni katlanabilir Galaxy modeli satışa çıkaracak

Haber Merkezi

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. 2025 yılında dört yeni katlanabilir telefon çıkarmayı planlayan Samsung, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE, Galaxy Z Fold 7 ve üç katlı bir akıllı telefon ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor.

ÜÇE KATLANAN TELEFON DİKKAT ÇEKİYOR

Üç katlı Galaxy telefon, Samsung'un en iddialı katlanabilir modeli olacak. Huawei Mate XT'ye benzer bir tasarıma sahip olması beklenen telefonun 9.5 inçten büyük bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Samsung'un, üç katlı Galaxy telefonundan yalnızca 200 bin adet üreteceği söyleniyor .

2.000 dolardan fazla olması beklenen fiyatı göz önüne alındığında, bu rakamın makul olduğu düşünülüyor.

DİĞER MODELLERDE DÜŞÜK SATIŞ BEKLENTİSİ

Galaxy Z Flip ve Z Fold serisi telefonlar, Samsung'un beklediği kadar iyi satılmadı. Bu nedenle, yeni modellerin daha düşük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Katlanabilir telefonlar, henüz geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmiş değil. Bazı kullanıcılar katlanabilir tasarıma olumlu yaklaşırken, bazıları ise hala şüpheyle bakıyor. Üç katlı telefonun yüksek fiyatı da yaygınlaşmasını zorlaştırabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ

Üçe katlanan Galaxy telefonun 2025'in üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor. Üretim ise ikinci çeyrekte başlayacak. Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını 22 Ocak'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurabilir.