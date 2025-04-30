Samsung duyurdu: Galaxy A modellerine yeni yapay zeka özelliği geliyor

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Samsung, yapay zeka yeteneklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak amacıyla önemli bir adım atıyor.

Şirket, Google ile yaptığı ortaklık sonucunda, popüler AI özelliklerinden birini daha fazla cihazına getireceğini açıkladı.

Halihazırda Galaxy S serisi telefonlarda bulunan, yan düğmeye (güç tuşu) uzun basarak Google'ın Gemini AI asistanını etkinleştirme özelliği, yakında Galaxy A serisi telefonlara da gelecek.

Bu yeni entegrasyon sayesinde Galaxy A serisi kullanıcıları, Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini'yi çok daha hızlı ve doğal bir şekilde, sadece yan düğmeye basılı tutarak başlatabilecekler.

YAN TUŞ İLE GEMINI ERİŞİMİ ALACAK GALAXY A SERİSİ MODELLERİ

Samsung'a göre, bu yeni AI özelliğinden yararlanacak ilk Galaxy A serisi telefonlar, son iki yılda piyasaya sürülen modeller olacak.

Şirket tarafından, yan düğme aracılığıyla Gemini AI'yı etkinleştirme güncellemesini alacağı doğrulanan Galaxy A serisi telefonların tam listesi şu şekilde:

Galaxy A56 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A25e 5G ve Galaxy A24.

GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK

Bu yeni yapay zeka odaklı özelliği getirmesi beklenen güncellemenin zamanlaması da büyük ölçüde belli oldu.

Özelliğin, yukarıda listelenen telefonların büyük çoğunluğu için mayıs ayında dağıtılması planlanan One UI 7 (Android 15) yükseltmesini aldıktan sonra kullanılabilir olacağı belirtiliyor.