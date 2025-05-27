Samsung endişeli: Donald Trump'ın Apple tarifeleri fiyatları yükseltecek

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'dan üretimini Çin'den uzaklaştırmasını istemiş, şirket de Hindistan'a kaydırarak bu isteğe kısmen uymuştu.

Ancak Trump, bu durumdan memnun değil ve Amerikan yapımı bir iPhone için verilen bu mücadele, ABD'deki Samsung telefonlarını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Trump, yakın zamanda başka bir yerde üretildikten sonra ABD'ye ithal edilen tüm iPhone modellerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyacağını açıkladı.

Ancak tek bir şirketi hedef almak zor olacağı için, bu oranın ülkeye ithal edilen tüm akıllı telefonlara uygulanması gerekebilir.

GALAXY TELEFONLARDA YÜZDE 40'A VARAN FİYAT ARTIŞI

Bu durum, Vietnam ve Hindistan'da üretilen Samsung'un Galaxy telefonlarının da yüzde 25 gümrük vergisi oranıyla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Kore medyasından gelen bilgilere göre, Samsung telefonlarının bu gümrük vergileri nedeniyle ABD'de tam yüzde 40 oranında fiyat artışı görebileceği belirtiliyor.

Rapora göre, Samsung'un gümrük vergilerinin maliyetini basitçe üstlenmesi pek olası görünmüyor ve şirket, yükü tüketicilere yansıtacak.

Qualcomm'un da Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin fiyatını artırmayı düşünmesi, gelecek yıl bazı Samsung telefonlarını daha da pahalı hale getirebilir.

Analistler, Apple'ın başkanın görev süresi sona ermeden üretimi ABD'ye taşımasının gerçekçi olmadığını savunuyor.

Onlara göre, ABD'de üretilen bir iPhone, mevcut maliyetinin en az iki katı olacak. 2025 yılı, Apple için zorlu geçebilir; Apple Intelligence'ın sıkıntıları devam ediyor, şirket mahkemelerde birden fazla davayla uğraşıyor ve CEO Tim Cook, iPhone 17 envanter sorunları konusunda endişeli.

Bu tarifeler uygulanırsa ve Apple başkanla bir uzlaşmaya varamazsa, yaklaşan Galaxy 3 katlanabilir cihazının fiyat etiketleri dudak uçuklatan seviyelere ulaşabilir.